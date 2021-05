Ausbau der B 27 und Neugestaltung des Parkplatzes „Rüdt’sches Eck“

Im Zuge des dreispurigen Ausbaus der B 27 zwischen Buchen und der Abzweigung nach Mudau wurde auch der Parkplatz „Rüdt’sches Eck“ neugestaltet. Am Montag wurden die Arbeiten offiziell für beendet erklärt. Landrat Dr. Brötel erinnerte in seinen Grußworten auch an die historische Bedeutung des Platzes: Von hier aus wurden einst Motorradrennen ausgetragen.

© Fürst