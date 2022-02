Aus einer Fabrikhalle in Leipzig wird eine Kirche

Buchen/Leipzig. Der in Hettingen geborene und aufgewachsene Priester Andreas Knapp war in diesen Tagen wieder einmal in seiner Heimat. In der Sporthalle in Hettingen traf er sich mit Vertretern des Lions-Clubs Buchen, um über sein Kirchenprojekt in Leipzig zu berichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Knapp lebt in Leipzig und gehört der Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“ an. Die Ordensgemeinschaft setzt sich insbesondere für Christen ein, die aus Syrien, dem Irak und anderen islamisch dominierten Ländern flüchten mussten.

In Leipzig haben die „Kleinen Brüder“ eine syrisch-orthodoxe Gemeinde gegründet. Seit über vier Jahren suchte diese Gemeinde eine Bleibe, wo man sich treffen und in würdiger Form Gottesdienst feiern kann. Die Suche gestaltete sich jedoch schwierig und man habe auch viel Ablehnung erfahren müssen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch dann sei doch noch ein kleines Wunder geschehen. Wie durch eine Fügung Gottes habe man in einem Gewerbegebiet eine leerstehende Fabrikhalle gefunden. Über den Kontakt zu einem Ingenieurbüro habe man die hohen bürokratischen Hürden überwinden und das Grundstück mit der Halle über großzügige Spende – auch aus Buchen – erwerben können.

Dr. Johannes Steinbruch, der Leiter des Ingenieurbüros, ist ein engagierter freikirchlicher Christ. Er fasst es als Mission auf, der kleinen, syrischen Gemeinde zu einer Kirche und zu einem Gemeindezentrum zu verhelfen.

Andreas Knapp betonte, dass man für die Finanzierung des Kirchenprojekts auf Spenden angewiesen sei. Er selbst möchte über die Durchführung diverser Veranstaltungen seinen Beitrag leisten. Grundlegende Hilfe bekomme man auch von der Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach. Abt Michael Reepen hat die Schirmherrschaft über den Kirchenbau übernommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Im Lions-Club Buchen herrscht Einigkeit darüber, dass man dieses außergewöhnliche Projekt unterstützen möchte“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen, und weiter: „Man hilft damit den aus Kriegsregionen vertriebenen und oftmals auch traumatisierten Christen, eine neue Heimat zu finden. Man unterstützt somit ein humanitäres Projekt.“

Die Vorsitzende des Fördervereins, Inge Evertz, und die Vizepräsidentin des Lions-Clubs Buchen, Uta Blümel, überreichten an Andreas Knapp einen Scheck über 1000 Euro. ml