Aufruf zur Solidarität

Bödigheim. Die Situation in der Ukraine entwickelt sich dynamisch und die Zahl der vor dem Krieg flüchtenden Menschen steigt dramatisch. In Deutschland ankommende Flüchtende suchen hier Schutz und Unterkunft. Viele der oft nur mit Handgepäck ausgestatteten Menschen – überwiegend Mütter mit Kindern oder Kinder ohne Begleitung - konnten nur das Nötigste auf die Fahrt in eine ungewisse Zukunft mitnehmen. Es fehlt an den verschiedensten Dingen des täglichen Bedarfs.

Die Reservistenkameradschaft Bödigheim möchte sich für die Menschen einsetzen und ruft die Bevölkerung auf zu Solidarität und Unterstützung.

Der Vorsitzende der Reservisten suchte den Kontakt zum Roten Kreuz und dort ist man über die angebotene Hilfe dankbar. Laut dem DRK Mosbach wird dringend und vorrangig Kleidung, auch für die kältere Jahreszeit, wie Pullover, Jacken, T-Shirts und Hosen gesucht. Des Weiteren wird für Kinder aller Altersgruppen, vom Teenager bis zum Kleinkind/Baby dringend Kleidung benötigt.

Aber es mangelt auch an Hygieneartikeln wie Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta. Nicht verderbliche Lebensmittel werden als Spende gerne angenommen.

Weitere Auskünfte zur Sammelaktion gibt der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft, Sebastian Geßner, gerne unter Telefon 0172/516 13 96.