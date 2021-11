Liveschaltung - Religionskurse der Jahrgangsstufe 12 am BGB sprachen mit Professorin Goodman-Thau anlässlich des Gedenkens an die Pogromnacht am 9. November 1938 Aufruf an die Schüler: „Werdet Weltverbesserer“

Bei einer Liveschaltung unterhielten sich die Religionskurse der Jahrgangsstufe 12 am BGB mit Professorin Goodman-Thau. © Birgit Plagge