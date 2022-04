Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Land und Leute - Die Figuren des Bildhauers Gil Topaz aus Götzingen werden im Juni am Willy-Brandt-Kreisel in Buchen aufgestellt / Ausstellung im Kulturforum Vis-á-Vis Götzingen: Aufgeschlagene Oberfläche charakteristisch

Drei Steinfiguren und drei sogenannte Gedankensäulen des Bildhauers Gil Topaz werden im Juni am Willy-Brandt-Kreisel in Buchen aufgestellt. Bisher hält er sie in Götzingen noch unter Verschluss, gibt dafür aber Einblick in seine Arbeit.