Auf den Spuren von David Bowie

Buchen. David Bowie war und bleibt einer der ganz Großen. Seine Musik und sein Auftreten haben die Rock- und Popwelt nachhaltig geprägt und verändert. Unter dem Titel „Loving the Alien“ inszeniert Alexander Schilling an der Badischen Landesbühne einen Bowie-Abend, der den britischen Ausnahmekünstler und seine fantastische Musik feiert.

In Buchen ist die Vorstellung am Dienstag, 26. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Sie findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes statt.

