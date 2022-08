Auf den Spuren der Vorfahren

Hettingen. Die Nachkommen, Enkel und Urenkel, des ehemaligen Rektors der Volksschule Hettingen Hugo Berberich kommen jährlich zum Familientreffen zusammen. Die beiden Organisatoren Stefan Berberich und Angela Marburger, beides die ältesten Kinder von Paul Berberich der wiederum der älteste Sohn von Hugo und Sophie Berberich ist, hatten nach Hettingen dem Wirkungsort ihres Vorfahren als Volksschullehrer eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntagmorgen wanderte die 20-köpfige Gruppe zunächst auf dem 14 Kilometer langen Herkulespfad, der im Großen Wald am „Hönehaus“ beginnt. Sodann stand der Besuch der Heimatstube an. Hier führte der Vorsitzende des Heimatvereins Gundolf Scheuermann gekonnt durch die Räume und erläuterte die einzelnen Exponate und stand Rede und Antwort.

1936 nach Hettingen versetzt

Dann ging es sofort in die Adolf-Kolpingstraße zum Eiermann-Magnani-Haus. Hier erwarteten der Vorsitzende des Vereins H.E. Müller und Beisitzer Karl Mackert die Gäste aus Frankfurt, Göppingen und den USA. Mackert zeigte zuerst den schulischen Werdegang ihres Vorfahren Hugo Berberich auf, der 1901 in Uiffingen im Main Tauber-Kreis geboren wurde und seit 1923 im Schuldienst war. Als Unterlehrer unterrichtete er zunächst in Ballenberg und Schweinberg, ehe er 1936 nach Hettingen als Hauptlehrer versetzt wurde.

In seiner Personalakte steht ausdrücklich vermerkt, dass Hugo Berberich kein Mitglied der NSDAP sei, während der übrige Lehrkörper treue Parteimitglieder waren. Hugo Berberich war neben Pfarrer Heinrich Magnani der einzige Lehrer, der während der Nazi-Zeit noch Religionslehre erteilte.

In den Kriegsjahren musste er wegen des Lehremangels mehrere Klassen unterrichten, und stellte somit sicher, dass den Kindern nicht allzu viel Lehrstoff verlorenging. Einige Jahre vor seinem verdienten Ruhestand wurde Lehrer Berberich, der über 30 Jahren als sehr gewissenhafter Pädagoge in Hettingen wirkte und sich vielfältige Verdienste um die Volksschule erworben hat, zu deren Rektor ernannt.

Sehr aufmerksam verfolgte dann die Besuchergruppe, die sich auf der großen Bank im Wirtschaftshof niedergelassen hatte, den Ausführungen des Vorsitzenden H.E. Müller, der sehr detailliert über die Entstehung der Hettinger Siedlung berichtete.

Dank des weitblickenden sehr sozial eingestelltem Pfarrer Heinrich Magnani und der dahinterstehenden Gemeinde Hettingen, gepaart mit dem später weltberühmten Architekten Egon Eiermann als Planer, entstand kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hier etwas Mustergültiges, das in Deutschland seines Gleichen sucht. Die anschließende Besichtigung des Hauses bestätigte der Besuchergruppe Berberich das im Vorfeld gesagte und rief allgemeine Bewunderung hervor, welchen Wohnkomfort das Haus damals schon bot.

Nach genauer Inspizierung aller Räume von Keller bis zum Dach durch die Besucher bedankten sich Angela Marburger und Stefan Berberich für diese hervorragende tolle Führung bei H.E.Müller und Karl Mackert. KM