Auf den Spuren der Hl. Brigitta

Buchen. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause war es am Pfingstsonntag wieder soweit. Bestens vorbereitet und organisiert von Rita Zipperlein brachen 35 Personen der Seelsorgeeinheit Buchen mit Pfarrer Johannes Balbach zu einer Reise nach Südschweden auf.

Stockholm war das erste Ziel. Unter der Führung von Pieter Steffens – einem Deutschen, der seit 16 Jahren in Stockholm lebt – wurde die Stadt erkundet. Einen Höhepunkt bildete der Besuch des Vasamuseums, in dem ein Schiff bewundert werden konnte, das schon bei seiner Jungfernfahrt 1628 sank und in den 60ern wieder geborgen wurde. Am Nachmittag ging es mit einem Dampfer in die Schären um Stockholm. Mit dem Bus ging es am Dienstag nach Uppsala. Im Dom St. Erik fand man erstmals Spuren der Heiligen Birgitta.

Weiter ging es nach Örebro. Hier erkundete die Gruppe noch am Abend die Stadt. Am nächsten Morgen wartete das Schloss von Örebro, dessen Anfang im 13. Jahrhundert liegt und sein heutiges Aussehen im 19. Jahrhundert erhielt.

Wallfahrts- und Handelsort

Nach einem Abstecher zum Götakanal fuhr die Gruppe weiter nach Linköping. Von dort ging es nach Vadstena. Dieser Ort verdankt seinen Ursprung der Hl. Birgitta. Er wurde als Wallfahrtsort und Handelsort bedeutend. Es gibt heute noch ein kleines bewohntes Kloster der Heiligen Birgitta, in deren Kirche Pfarrer Balbach mit der Gruppe die Messe feierte. Von dort ging es weiter nach Alvastra.

Nächstes Ziel war Göteborg, zweitgrößte Stadt Schwedens. In der Mathuggskyrkan, einem Wahrzeichen der Stadt, feierte die Gruppe einen Gottesdienst.

Als besondere Überraschung besuchte die Gruppe eine Familie aus Götzingen, die ein Ferienhaus in Schweden hat und zurzeit dort Urlaub machte. Am nächsten Tag ging es zurück nach Stockholm an den Flughafen und nach Hause.