Auf den Spuren der Fastnacht

Buchen. In der neuesten Folge von „Wir. Hier. Dehääm“ des Rhein-Neckar-Fernsehens begibt sich Moderatorin Barbara Zechel auf die Spuren der Fastnacht in der Metropolregion. Zechel besuchte das Narrenmuseum in Speyer und war kürzlich auch in Buchen zu Gast. Die Verantwortlichen der FG „Narrhalla“ um den Vorsitzenden Herbert Schwing gaben der Moderatorin einen Einblick in die Traditionen der Buchener Fastnacht. Mit vielen kleinen „Huddelbätze“ zog Zechel dabei durch die Marktstraße.

Der knapp 30-minütige Film lief am Montag erstmals im Rhein-Neckar-Fernsehen. Er wird noch den ganzen Februar zu folgenden Sendezeiten gezeigt: montags 19.30 Uhr, dienstags 21.30 Uhr und samstags 20.30 Uhr. Zudem ist er auch auf der Homepage rnf.de unter „Wir. Hier. Dehääm“ zu sehen. mg

