Buchen. Die Reihe „Buchen in concert“ wird am Samstag, 27. November, 19 Uhr in der evangelischen Christuskirche mit dem zweiten Abo-Konzert fortgesetzt. Es gilt die 2G-Zugangsregel.

„Auf dem Sternenweg“, gestaltet vom Künstlerduo Rudolf Guckelsberger (Sprecher) und Barbara Gräsle (Gitarre), führt die Zuhörer auf den Jakobsweg und eine musikalisch-literarische Reise nach Santiago de Compostela.

Die ausgewählten Texte beleuchten sowohl die historischen Hintergründe der Jakobsbewegung als auch die ganz persönlichen Erlebnisse von Pilgern. Der Bogen spannt sich vom 17. Jahrhundert bis hin zu Autoren wie Cees Noteboom und Hape Kerkeling.

Solowerke für Gitarre spanischer Komponisten begleiten die literarische Wanderung entlang der ältesten Pilgerroute durch Nordspanien.

