Auf dem Sportgelände ist Leben eingekehrt

Waldhausen. Mit einer neuen Struktur und einer klareren Zuständigkeitsregelung will der neu gewählte Vorstand des SV Rot-Weiß Waldhausen die künftigen Aufgaben angehen. Das war das Fazit der Generalversammlung, die am Sonntag in der Sporthalle stattfand.

Neben den Berichten standen die Ehrung von drei Aktiven, die Ernennung von Werner Mohr zum Ehrenmitglied und die Berufung von Manfred Weber zum Ehrenvorsitzenden des Vereins sowie die Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt der Versammlung.

Wie der Vorsitzende Adrian Weber nach der Begrüßung erklärte, ist – trotz Corona und entgegen des landesweiten Trends – die Zahl der Mitglieder erneut angewachsen und steht aktuell bei 392. Hinzu kommen die Teilnehmer der Herzsportgruppen (2020 waren dies 129).

Nach dem Totengedenken ging Weber auf das abgelaufene Jahr ein – und streifte dabei auch Herausforderungen wie die Erstellung von Hygienekonzepten, die Berücksichtigung von Verordnungen und Regeln, Veranstaltungskonzepten sowie Alternativen wie die Essen-To-Go-Aktionen ein- und durchzuführen hätten neue Herausforderungen dargestellt.

In seinem Rückblick ging Weber ganz bewusst nicht auf die Einstellung des Sportbetriebs und auch nicht auf die vielen negativen Folgen durch die Pandemie ein. Er wollte lieber aufzeigen, was der Verein dem Positives entgegenzusetzen hatte. Da seien die Essen-To-Go-Aktionen im Oktober 2020 und im Mai 2021 – eine echt starke Leistung des gesamten Teams. Besonders seien hier Heike und Markus Nawotka, Nicole Benz-Schüßler und Helena Zehr hervorzuheben.

Der nächste positive Punkt sei die gelungene Renovierung des Sportheims mit Magazin, Kühlhaus und Lagerraum. Hier gelte ein besonderer Dank Heinrich Haber, Nicole Benz-Schüßler, Thorsten Fritz und Helena Zehr.

Nach langer Pause konnte mittlerweile in allen Bereichen des Sports wieder gestartet werden. Es sei toll zu sehen, dass wieder Leben auf dem Sportgelände ist. Abschließend würdigte Weber das Engagement aller, die sich für den SVW eingesetzt und ihn unterstützt haben.

Schriftführer Fabian Henn erläuterte detailliert die Themenschwerpunkte der sechs in Präsenz durchgeführten Vorstandssitzungen 2020. Dem Zahlenwerk von Kassierer Reinhard Mairhofer jun. war zu entnehmen, dass der SV insgesamt auf soliden Beinen steht.

Matthias Schüßler ging in seinem mittlerweile 19. und vorerst auch letzten Bericht als Spielausschussvorsitzender auf den Spielbetrieb der beiden Seniorenmannschaften ein. Die Spielzeit 2019/20 beendete die 1. Mannschaft als Tabellenneunter in der Kreisliga, die 2. Mannschaft als Zehnter in der Kreisklasse B1 des Fußballkreises Buchen. Die Verbandsrunde 2020/21 lief für beide Mannschaften deutlich besser, musste aber wegen der Corona Epidemie vorzeitig und ohne Wertung beendet werden. Nach neun Spieltagen stand die 1. Mannschaft auf Platz 5, die 2. Mannschaft hatte zu diesem Zeitpunkt 8 Spiele absolviert und war Zehnter in der B-Klasse. Geprägt seien beide Spielzeiten von akutem Schiedsrichtermangel sowie dem „Hick-Hack“ mit dem Verband wegen der Namensgebung der zahlreichen Spielgemeinschaften gewesen.

Für die Jugendabteilung, die ebenfalls gemeinsam mit dem FV Laudenberg aktiv ist, berichtete Werner Mohr von einem Corona-bedingt schwierigen Jahr. Neben einer Bambini-Truppe gibt es noch vier Mannschaften von der F- bis zur C-Jugend, die aktiv am Spielbetrieb teilnehmen und von Trainern aus Waldhausen und Laudenberg angeleitet werden. Am erfolgreichsten ist aktuell die D-Jugend, die Staffelmeister wurde, im Finale um die Kreismeisterschaft aber unterlag.

Wolfgang Lindenmaier berichtete von den Aktivitäten im Freizeit- und Breitensport. Für alle Altersgruppen gibt es beim SV Angebote, die vom Kinderturnen über das Jumping bis hin zu den verschiedenen Gymnastikgruppen gehen, ergänzt durch Freizeitvolleyball sowie Herzsport in Kooperation mit der VHS Buchen. Neu im Angebot ist Pilates, das Meggy Wagner freitags ab 17.30 Uhr in der Sporthalle anbiete.

Ehrungen und Wahlen

Nach den Ehrungen (siehe Infobox) und einer Aussprache zu den Berichten, in der das Vorgehen des Badischen Fußballverbandes hinsichtlich der Schiedsrichtergebühren kritisiert wurde, erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Matthias Schüßler präsentierte die geplante Neustrukturierung und Aufgabenverteilung im Vorstand des SV, was von den Mitgliedern positiv aufgenommen wurde und sich in den Wahlen widerspiegelte (siehe Infobox).

Mit einem echten Paukenschlag endete die Versammlung, denn Manfred Weber wurde von den Mitgliedern zum Ehrenvorsitzenden gewählt und Werner Mohr zum neuen Ehrenmitglied ernannt. woli