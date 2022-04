Audi beschädigt und weggefahren

Buchen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Donnerstag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Audi A3 in Buchen. Der 18-jährige Fahrer des Audi hatte diesen gegen 6 Uhr auf einem Parkplatz des Buchener Krankenhauses abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, war der Verursacher oder die Verursacherin davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Person geben können oder den Unfall gesehen haben, sollen, sich unter der Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2