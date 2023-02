Auch in Götzingen steigt der Wohnraumbedarf

Götzingen. Unerwartet breites Interesse bekundeten die Einwohner anlässlich der einer Ortschaftsratssitzung vorgeschalteten Bürgerbefragung zum Thema Bebauungsplan „Rinschbachtalblick“, Daran nahmen auch Günter Müller und Ronny Link als Repräsentanten der Stadt teil.

Laut Ortsvorsteherin Daniela Gramlich war die Bürgerbeteiligung aufgrund notwendiger Änderungen des Bebauungsplanes erforderlich geworden. Informationen zum akutellen Stand sowie dem weiteren Verlauf des Verfahrens bis zum neuen Satzungsbeschluss, zu dem es wohl bis Ende Mai kommen dürfte, gab es von Günter Müller.

Ortsvorsteherin Daniela Gramlich ehrte Blutspenderin Alexandra Ebel für ihr Engagement. © Walter Jaufmann

Hintergründe der sich als sinnvoll erweisenden Überarbeitung des 2021 beschlossenen Bebauungsplanes, dabei insbesondere der vor allem aus Umwelt- und Naturschutzgründen vollzogenen Reduzierung der zunächst geplanten Fläche, sowie die daraus resultierende Aktualisierung legte Ronny Link dar. Die Offenlegung der aktualisierten Planung ist für Ende März vorgesehen.

Ortsvorsteherin Gramlich verwies auf den steigenden Wohnraumbedarf – auch in Götzingen, begrüßte die Weiterplanung des Projektes und plädierte für möglichst rasche weitere Realisierung.

Aus den Reihen der Bürger gab es einige Fragen zu dem Vorhaben, zu denen Müller und Link Rede und Antwort standen. Gramlich unterstrich die nicht zu unterschätzende Bedeutung des Projektes für die innerörtliche künftige Entwicklung Götzingens und leitete über in die sich anschließende Sitzung des Ortschaftsrates.

In ihrem Rückblick verwies die Ortsvorsteherin zunächst auf ein trotz unübersehbarer Corona-Auswirkungen „sehr intensives, buntes und aktives Jahr“, bei dem eine fortschreitende Normalisierung erreicht und durchaus einiges geschafft wurde. Sie sprach eine breite Themenpalette an – wie die Schaffung neuer Bauplätze und Sanierungsmaßnahmen im alten Ortskern, den Besuch der Bewertungskommission des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft!“ sowie die Preisverleihung in Bühl nach Erreichen des zweiten Platzes. Aufgezählt wurden die Präsentation des neu eingerichteten Blütenweges, und die Amtseinführung der neuen Leiterin der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen.

Positiv wertete Gramlich die spürbare Wiederbelebung des stark beeinträchtigten Vereinslebens. Konzerte und Feste sind ausgefallen, zwei Jahre ruhte das Faschingstreiben. Nun aber konnte der „2. Getzemer Dorfmarkt“ stattfinden, der „Getzemer Moarkd“ und die Seniorenfeier waren wieder möglich, mit der Eröffnung der Faschingskampagne 2023 gelang auch die Fortführung dieses alten Brauchtums.

Mit Verweis auf den steigenden Bedarf an Blutkonserven bei leider rückläufiger Spendenbereitschaft zeigte sich die Ortsvorsteherin erfreut darüber, dass sie die Ehrung für Vielspender vornehmen durfte. Verbunden mit dem Dank für ihr Engagement ehrte sie im Auftrag des DRK-Blutspendedienstes Dominik Hellmuth für bemerkenswerte 50 Blutspenden, Alexandra Ebel für 25 und Marco Mayer für zehn Blutspenden.

Der aktualisierte Bebauungsplan „Rinschbachtalblick“ war nächstes Thema. Nach Erläuterung der aufgrund von Gutachten erforderlichen Änderungen des Planes und der Information über die Dringlichkeit von Wohnraumbeschaffung im Stadtteil wurde der Fortschreibung des Planes und der Weiterführung der Maßnahme vom Gremium einstimmig zugestimmt.

Beachtlich war das Interesse auch am Holzeinschlag im Gemeindewald in Götzingen. Förster Bernhard Linsler erläuterte die Fortschreibung der Forsteinrichtung und betonte, dass die Forstwirtschaft „Getriebene des Klimawandels“ sei und mehr reagieren als agieren müsse. Umsteuern und beispielsweise neu ausrichten durch vermehrte Neubepflanzung mit mediterranen Baumarten sei unerlässlich. Anhand einer durch Fotos belegten Bewertung der notwendig gewordenen Einschläge in den Distrikten Hemberg, Henig oder am Hohen Kreuz zeigte er auf, wie Trockenzeiten, Klimawandel und Käferbefall sich im Wald niederschlagen und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Der für 2026/27 angedachte Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen wurde nach Diskussion positiv beschieden, nachdem Schulleiterin Kautzmann und Ortsvorsteher Gramlich über Detail informiert hatten. Im Bestreben, den Schulstandort zu erhalten, soll bei der Stadt ein entsprechender Antrag gestellt werden, zumal bereits derzeit an der Grundschule Götzingen durch den Förderverein eine solche Betreuung organisiert und angeboten und künftig noch wichtiger werden wird.

Zum aktuellen Stand der Überlegungen und Vorbereitungen zum Buchener Doppel-Jubiläum – 1250 Jahre Stadt Buchen 2023 und 50 Jahre neue Stadt Buchen 2024 – vermittelte die Ortsvorsteherin Details. Sie informierte weiter über den aktuellen Stand der Planungen von BBV zum Glasfasernetz-Ausbau, der in der kommenden Woche in Götzingen starten soll.

Angestoßen wurde auch die Diskussion um die Straßennamen im Baugebiet „Koben III“, in dem 19 neue Bauplätze zur Verfügung stehen, die Entscheidung wurde zunächst noch zurückgestellt.

Mit diversen Fragen der Einwohner zu dem zuvor behandelten Themenkatalog klang die umfangreich gewordene aber effektiv und recht informativ verlaufene Sitzung aus. jm