Arian Golic singt wieder

Buchen. Thank you for the music: Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Rock! Zehn Folgen lang haben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad in den DSDS-Castings gesangliche Darbietungen aller Genres gehört, genossen, mitunter auch ertragen und damit die musikalische Spreu vom Weizen getrennt. Jetzt sind die 25 besten Sänger gefunden.

Am Samstag, 19. März, um 20.15 Uhr geht es bei RTL mit dem Auslandsrecall von „Deutschland sucht den Superstar“ weiter – dann starten die Top 25 in Apulien (Italien) in die gesanglichen K.O.-Runden. In insgesamt vier Folgen des Auslandsrecalls geht es um den Einzug in die Live-Shows.

Arian Golic aus Buchen. © RTL/Stefan Gregorowius

Unter den Top 25 von „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 ist auch Arian Golic, 26, Kundenberater aus Buchen (die FN berichteten).

