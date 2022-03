Arian Golic singt „Rude“

Buchen/Brindisi. „Recall Italien“! Am Samstag, 19. März, ab 20.15 Uhr geht es los für die DSDS-Top 25. Mit guter Laune steigen die 25 besten Sängerinnen und Sänger, darunter Arian Golic aus Buchen, in den Flieger nach Brindisi (Italien). Nach dem Einzug in die dortige Villa springen die Kandidaten erst mal in den Pool, bevor die Schlacht um die besten Zimmer beginnt.

Jury inspiziert die Villa

Am nächsten Morgen kommen die Jury mit Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange in die Villa und schauen sich das Domizil der jungen Talente an. Während Mechito, Dominik und Abi mit Toby Gad übers Songwriting reden, inspiziert Florian Silbereisen die Zimmer. Anschließend trommelt die Jury die Truppe zusammen und verrät die Gruppenaufteilungen und die Songs. Das Thema des ersten Recall-Sets lautet „Sommer, Sonne & Good Vibes“. Der Buchener Adrian Golic soll zusammen mit Dominik Simmen und Abi Faizan das Lied „Rude“ von „Magic!“ singen.

Damit alles gelingt, geht es anschließend zum Proben mit den neuen Vocal-Coaches Jemma Endersby und Kate Nelson. Doch dann der erste Schock: Bei der Verabschiedung der drei Juroren eröffnen sie den Top 25-Talenten, dass im ersten Set bereits vier Kandidaten ausscheiden werden. Nach ihren Proben genießen die meisten noch Zeit am Pool, doch in einer Gruppe bahnt sich Ärger.

Am nächsten Morgen geht es zum ersten Set: die „Lama Monachile“, eine kleine von Felsen umgebene Bucht mit kristallklarem Wasser in Polignano a Mare. Hier muss auch Arian Golic aus Buchen zeigen, was er kann.