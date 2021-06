Arche Noah: Ursula Volk ist „Erzieherin mit Herz und Seele“

Göttingen. Im Rahmen einer kleinen Feier im engsten Kreis verabschiedete das Kinderhaus „Arche Noah“ Ursula Volk, seine seit 2002 in der Einrichtung tätige pädagogische Fachkraft in den verdienten Ruhestand. Begleitet von dem Lied „Hallo, Salut, goodbye“ betrat Ursula Volk aus diesem Anlass zum letzten Mal den Gruppenraum. Die Feierstunde wurde Jasmin Link, Leiterin des Kinderhauses, eröffnet. Sie würdigte die Persönlichkeit und das Engagement der scheidenden Kollegin.

AdUnit urban-intext1

Ursula Volk habe, so führte die Leiterin in ihrem Rückblick aus, mit viel Energie und großem Einsatz den Kinderhausalltag während ihrer Mitarbeit bereichert. Es gab in den 19 Jahren ihres Einsatzes viele schöne und lustige Momente, an die sich Kinder, Eltern sowie ihre Kollegen gerne erinnern werden. Zudem unterstrich Link die gewissenhafte und fleißige, ehrgeizige und kreative Art von Ursula Volk, die man künftig sicher vermissen werde. „Ihr vorbildliches Wirken und langer Einsatz verdienen Respekt und Anerkennung sowie besonderen Dank.“

Die Zukunftswünsche des Teams und der Kinderhausleitung unterstrichen die Kinder und Kollegen mit einem eigens kreierten Gedicht, in dem sie die gemeinsame Zeit Revue passieren ließen. Die darin eingebundenen Wünsche und Einladungen zu einem gemeinsamen Waldtag und einer Lesestunde als „Märchenoma“ zauberten Ursula Volk ein Lächeln ins Gesicht und lösten ein „Mach ich gerne!“ aus.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Spuren hinterlassen

Im Anschluss überbrachte Elisabeth Hell die Grüße der Kirchengemeinde und übermittelte die besten Wünsche zum neuen Lebensabschnitt namens des Trägers, des Stiftungsrats und des Gemeindeteams. Auch im Namen von Pfarrer Johannes Balbach dankte sie für das jahrelange Engagement und hob die Vorbildfunktion von Ursula Volk hervor, denn „Erzieherin sei man nicht nur auf dem Papier, sondern mit Herz und Seele und das ein Leben lang“. Solche Tätigkeit sei nahezu unbezahlbar und hinterlasse Spuren. Kinderhausleitung und Elternbeirat bedankten sich ebenfalls für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und nicht zuletzt dankten ihr natürlich auch die Kinder und das Kollegenteam.

AdUnit urban-intext2

Ursula Volk, die sich mit bewegten Worten für die guten Wünsche bedankte, durfte von allen Rednern Blumengrüße und Präsente entgegennehmen. Mit einem besonderen Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für die künftige Rentnerin warteten die Kinder und Kolleginnen auf. Sie überreichten einen als Bild gestalteten Baum mit Picknickgutschein und Wanderbuch der Region sowie ein Herz, das stets an die gemeinsam verbrachte Zeit erinnern soll. Zudem überreichte jedes Kind eine Rose in Verbindung mit eigenen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Diese individuellen Kinderaussagen ließen schon etwas Wehmut aufkommen und Ursula Volk gestand, dass ihr die Waldtage sowie die damit verbundenen lustigen Momente bei ihren Auftritten als Hexe ganz sicher fehlen werden.

Natürlich nutzte Ursula Volk ihrerseits die Gelegenheit, „ihren“ Kindern und Kollegen auch eine Freude zu bereiten. Mit viel Liebe und Leidenschaft hatte sie einen Jahreszeiten-Tisch kreiert für die verschiedenen Monate und Feste mit dem Ziel, den Jahreskreis im Kinderhaus künftig intensiver kennenzulernen und diesen gemeinsam zu bespielen und auch zu variieren. Zudem hatte sie einem Wunsch der Kinder entsprechend als Maskottchen für das Kinderhaus die „Ameise Fred“ gehäkelt, welche die Kinder künftig begleiten soll. jm

AdUnit urban-intext3