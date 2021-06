Arbeiten an der Dorfhütte in Waldhausen gehen weiter

Waldhausen. Es geht voran an der neuen Dorfhütte in Waldhausen. Malermeister Thomas Haber (rechts) und Ortschaftsrat Florian Weber haben in den letzten Tag damit begonnen, die Hütte zu verputzen – alles rein ehrenamtlich. Anschließend muss die Fassade noch geweißelt und ein Defibrator am Gebäude installiert werden. Im Innenbereich müssen noch Strom- und Gasleitungen angeschlossen werden. Wann das Gebäude fertiggestellt wird, ist noch nicht absehbar. Das ist von den freiwilligen Helfer abhängig und davon, wann diese Zeit haben an der Hütte zu arbeiten.

