Apfel-Testessen am 15. Oktober

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Fachdienst Landwirtschaft veranstaltet am Freitag, 15. Oktober, von 15 bis 18 Uhr ein Apfel-Testessen auf dem Hof Gätschenberger. Interessierte Verbraucher können auf dem Hof Gätschenberger in Billigheim-Katzental ihren Lieblingsapfel bestimmen. Außerdem gibt es noch jede Menge Informationen rund um den Apfel. Bei einem Betriebsrundgang erklärt H. Gätschenberger, auf was er in seinem Betrieb besonderen Wert legt und welche Arbeiten rund ums Jahr in der Apfelplantage notwendig sind. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung bis Montag, 11. Oktober, beim Fachdienst Landwirtschaft unter Telefon 06281/52121600 oder E-Mail: ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de möglich. Veranstaltungsadresse: Familie Gätschenberger, Röhrleinshof 1, 74842 Billigheim-Katzental.

