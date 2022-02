Anmeldung vom 7. bis 10. März möglich

Buchen. Für Kinder und Eltern der vierten Klassen besteht seit Anfang Februar die Möglichkeit, einen virtuellen Tag der offenen Tür auf der Homepage des Burghardt-Gymnasiums zu besuchen: www.bgbuchen.de. Auf der Homepage finden Eltern und Schüler auch alle Informationen zur Anmeldung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eltern haben verschiedene Möglichkeiten, ihr Kind von Montag, 7., bis Donnerstag, 10. März, am BGB anzumelden. Die Eltern können die Anmeldedaten online eingeben, die eingegebene Übersicht ausdrucken und unterschreiben oder das Blanko-Anmeldeformular ausdrucken, ausfüllen und jeweils dem BGB zustellen. In beiden Fällen ist es zwingend erforderlich, Blatt III und Blatt IV der Grundschulempfehlung im Original dem BGB zuzustellen (Post oder Einwurf am BGB-Briefkasten). Spätester Eingang dieser Unterlagen in der Schule: Donnerstag, 10. März. Weitere Unterlagen zur Anmeldung können auch als Fax 06281/528822 oder als Scan per E-Mail: sekretariat@bgbuchen.de übermittelt werden.

Eine persönliche Anmeldung ist am Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März, von 7.30 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, von 7.30 bis 18 Uhr nach vorheriger Terminabsprache mit dem Sekretariat der Schule, Telefon 06281/52880, E-Mail: sekretariat@bgbuchen.de, möglich. Zum Termin sind die verbindlichen Anmeldeunterlagen Blatt III und IV der Grundschulempfehlung und das ausgefüllte Anmeldeformular mitzubringen. Fragen zur Anmeldung beantwortet die Schulleitung unter Telefon 06281/52880.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2