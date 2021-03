Hettingen. Die Anmeldung für die fünfte Klasse im Schuljahr 2021/22 findet an der Baulandschule am Mittwoch, 10. März, von 8 bis 16 Uhr, sowie am Donnerstag, 11. März, von 8 bis 13 Uhr, im Sekretariat statt. Nach Rücksprache können auch individuelle Termine vereinbart werden.

Das Anmeldeformular der Grundschule (Blatt drei und vier), Impfpass sowie das Stammbuch der Familie oder die Geburtsurkunde des Kindes sind vorzulegen. IBAN und Passbild für die Maxx-Ticket-Bestellung sollten ebenfalls mitgebracht werden.

Weitere Informationen auf der Homepage unter www.baulandschule-hettingen.com.