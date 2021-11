Anliegen und Nöte der Menschen im Blick

Hettingen. Beim Sonntagsgottesdienst verabschiedete der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Johannes Balbach, die ausgeschiedenen Mitglieder des Gemeindeteams der Pfarrgemeinde „St. Peter und Paul“ Hettingen, Eckehard Kirchgeßner, Roland Linsler, Johannes Linsler, Volker Mackert und Martin Mackert. Balbach bedankte sich für deren Arbeit und Wirken für die Pfarrgemeinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem berief der Dekan neun Personen, die sich für die Mitarbeit im Gemeindeteam bereiterklärt haben: Emil Kreuter, Anja Mackert, Edeltrud Mackert, Andrea Maurer-Kraft, Sabine Müller, Ursula Radan, Nancy Theobald sowie Georg Gremminger und Andrea Kugler als Vertreter des Pfarrgemeinderates. Begleitet und unterstützt wird das Gemeindeteam von Pfarrer Balbach.

Die Mitglieder des Gemeindeteams tragen Sorge um die kirchlichen Grunddienste. Sie haben ihre Bereitschaft bekundet, dafür Verantwortung zu tragen, dass Menschen den Glauben an Jesus Christus kennenlernen und dass in der Gemeinde weiterhin gebetet und Gottesdienst gefeiert wird. Sie wollen einen Blick auf die Anliegen und Nöte der Menschen in der Gemeinde haben und dass denjenigen, die Hilfe brauchen, geholfen wird.

Nach dem Gottesdienst bot das Gemeindeteam für alle Kirchenbesucher einen „Kirchen-Kaffee“ im Freien an, wo man sich austauschen und miteinander ins Gespräch kommen konnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2