Angebot von Beetvergabe bis Ruhestand

Buchen. . Im Mehrgenerationenhaus werden im März die regelmäßigen Angebote wie beispielsweise Kaffeetreff und Mittagstisch fortgesetzt. Es finden wieder viele Angebote in Präsenz statt, aber es gibt weiterhin auch Online-Angebote. Der Kaffeetreff findet mittwochs mit geänderter Uhrzeit von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Mittagstisch ist donnerstags von 12 bis 13.30 Uhr. Das Angebot „Kochen – genießen – zusammen sein“ findet dienstags von 10 bis 13.30 Uhr statt. Der Gartentreff für Jung und Alt startet wieder, ein Vortreffen zur Gartenplanung und Beetvergabe ist am Dienstag, 8. März, um 15 Uhr, der Gartentreff findet ab 22. März jeweils dienstags von 14.30 bis 17 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Kreativ-Werkstatt für Kids und Teens ist montags und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr. Die „Minikrabbler“ eine Krabbelgruppe für Kinder bis drei Jahren treffen sich freitags von 9 bis 11.30 Uhr. Arabisch für Schulkinder gibt es sonntags von 9 bis 11.30 Uhr. Ein Offener Treff für Eltern und Schulkinder findet ab 17. März donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Entspannung für Kinder gibt es am Montag, 7. März, Donnerstag, 10. März, und Montag, 14. März, von 15 bis 17.30 Uhr. Bewegung und Walken für Erwachsene findet in Kooperation mit dem TSV Buchen noch bis 9. März jeden Mittwoch von 10 bis 10.45 Uhr statt. Treffpunkt ist an der alla hopp-Anlage.

Line Dance startet erstmals wieder am Dienstag, 8. März, um 14 und 15 Uhr. Line dance am Abend ist dienstags ab 19.30 Uhr. Waldspaziergänge rund um Buchen finden an den Sonntagen 20. März, 24. April, 22. Mai und 26. Juni jeweils um 14 Uhr statt. Veranstaltungen zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht finden im Mehrgenerationenhaus auch wieder statt: am Montag, 21. März, wird die Patientenverfügung und am 28. März um 18 Uhr die Vorsorgevollmacht und Betreuungsvollmacht gemeinsam ausgefüllt. Die Termine können online oder in Präsenz im Mehrgenerationenhaus erfolgen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Gesprächsrunde „Der Ruhestand – wie gestalte ich mein Leben neu?“ findet an den Montagen, 14. März, 19. April, 16. Mai und 20. Juni jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt. Mandala malen kann man an den Mittwochen, 16. März, 20. April, 18. Mai und 22. Juni, immer von 18 bis 19.30 Uhr.

Die Interessengruppe Buchen vegan findet jeden zweiten Sonntag im Monat von 11.30 bis 15.30 Uhr statt. Online und im Mehrgenerationenhaus (vor der Leinwand) gibt es die Demenz-Partner-Schulung. Am Dienstag, 29. März, 17 bis 19 Uhr wird von der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg Wissen zum Krankheitsbild und Anregungen zum richtigen Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Dieser Workshop ist Teil der Impulskampagne „Demenz“.

Die Dienstagsrunde mit Wissenswertem für jedermann findet jeden ersten Dienstag im Monat von 14 bis 15.30 Uhr statt. Rat und Hilfe bei Sehverlust gibt es bei der Beratung von „Blickpunkt Auge“ am Montag, 28. März, zwischen 11 und 17 Uhr, Terminvereinbarung ist erforderlich bei Karen Gschwind, Telefon 0173/2785767. Die Selbsthilfegruppe Adipositas trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3