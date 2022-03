Andre Kreuter ist neuer Spartenleiter

Hettingen. In diesen Tagen fand die Spartenversammlung der Fußballer des FC Viktoria Hettingen im Sportheim statt. Unter zahlreicher Beteiligung eröffnete der scheidende Spartenleiter David Dittrich die Sitzung und gab einen Rückblick auf die letzten 24 Monate.

FC-Frauen erfolgreich

Er berichtete, dass seit März 2020 circa 25 Spielerinnen der FC Damenmannschaft den Spielbetrieb aufrecht erhalten und regelmäßig für einen sehr guten Trainingsbesuch auch nach den Coronalockerungen sorgen. Viele stünden durch Beruf und Studium nicht zur Verfügung und doch, so Dittrich, spielten die FC-Frauen eine erfolgreiche Saison. Zwei Pokaltitel und einem aktuellen ersten Platz in der Verbandsrunde spiegeln die erfolgreiche Arbeit von Marcel und Carsten Müller sowie Dominik Mackert wieder.

Erfreulich ist, so David Dittrich, dass sich seit einiger Zeit in Hettingen auch wieder eine AH-Gruppe regelmäßig zum Training trifft. Diverse Spieler dieser AH sind bereits auch in einem Ehrenamt des FC Hettingen tätig.

Die Herrenmannschaft des FC Hettingen dagegen musste in den letzten zwei Jahren insgesamt acht Erstmannschaftspieler ersetzen, so dass es in der laufenden Saison sehr schwierig wird, den Klassenerhalt zu erreichen. Nach zwei Saisonabbrüchen muss man nun die Situation so annehmen wie sie ist. Mit Einsatz und Wille, so Dittrich, könne man in den kommenden Monaten den gegnerischen Mannschaften Paroli bieten und vielleicht noch das unmögliche möglich machen.

Am Schluss dankte David Dittrich nach 18 jähriger Tätigkeit seinen Mitstreitern, Gönnern und FC Freunde alles Gute und wünschte seinem Nachfolger im Amt viel Erfolg.

Danach hielt Sven Erfurt als Jugendleiter des FC über die Jugendarbeit seinen Rückblick. Er berichtete über eine tolle Arbeit der aktuellen Jugendtrainer und Betreuer sowie einer Kooperation in den Jugenden mit dem VFB Altheim/Götzingen/Schlierstadt und dem TSV Buchen. Von den Bambini bis zur D Jugend sind aktuell 60 Kinder im Einsatz.

Die C-Jugend kann mittlerweile zwei Mannschaften stellen. Beim Abbruch in der Saison 2020/2021 stand die Landesliga Mannschaft auf dem 1. Platz. In der laufenden Saison 2021/2022 spielen die A-, B-, und C-Jugendlichen in der Spielgemeinschaft mit Buchen. In der C-Jugend hat man sich nach der erfolgreichen Vorsaison auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Diese C-Jugend spielt unter der Federführung des VfB Altheim. In der B-Jugend ist eine Ausweitung der Kooperation mit dem SV Schlierstadt erfolgt. Hier ist der federführende Verein der FC Hettingen. In der A Jugend spielt die Spielgemeinschaft unter dem TSV Buchen.

Bei den Mädchen kann der FC Hettingen eine B- und eine E Juniorinnenmannschaft stellen. Hier spielen aktuell 25 Mädchen, die von acht Trainern und Betreuern trainiert werden. Der FC Hettingen hat momentan insgesamt 100 Jugendspieler und Spielerinnen, die von 25 Trainern und Betreuern geleitet werden. In der gesamten JGS sind es 185 Jugendspieler und 32 Trainer.

Danach fungierte der Vorstand des FC Hettingen Timo Steichler als Wahlleiter und entlastete die Sparte Fußball. Bei den Neuwahlen gab es folgendes Ergebnis: Spartenleiter Andre Kreuter; stellvertretender Spartenleiter David Dittrich; Kassenwart: Michael Thon: Jugendleiter: Sven Erfurt; stellvertretender Jugendleiter Georg Gremminger; Spielausschuss Holger Mackert, Dietmar Weiß, Achim Theobald, Ricky Strebel, Michael Slepkowitz, Stefan Müller, Frank Schmelcher, Georg Müller, Patrick Esche; Platzkassierer: Erich Mosbacher; Pressewart/Schriftführer: Frank Schmelcher.

Andre Kreuter bedankte sich für das Vertrauen und appellierte an die Mannschaft jetzt zusammen zu halten.

Einen großen Dank hatte Kreuter für den Jugendtrainer Georg Müller parat, der es quasi nahezu alleine zu verantworten habe, dass auf dem Sportgelände des FC Hettingen ein Soccercourt gebaut wurde

. Weiter gab Andre Kreuter einen kleinen Ausblick für die Zukunft. So sind in den nächsten Monaten ein Vatertagsgrillfest sowie ein Sportfest in abgespeckter Form geplant.