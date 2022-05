„Andere trinken Wein. Ich rauche abends mal ’ne Tüte“

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Mann, der seit Jahrzehnten Cannabis raucht, sieht abgearbeitet aus. Seine Finger sind dick und schwielig,. Seinen Namen sollen wir nicht nennen, sein genaues Alter auch nicht. Der Mann ist zwischen 50 und 60 Jahre alt. Hier soll er Manfred heißen. Er wohnt im Neckar-Odenwald-Kreis.

Er will nicht erkannt werden, weil er Nachteile für sich vermeiden will, sollte sein Drogenkonsum bekannt werden. Denn Nachteile hat er schon viele hinnehmen müssen: Bewährungsstrafe, Führerscheinverlust, Freunde, die plötzlich auf Abstand gingen, weil sie befürchteten, selbst des Drogenkonsums verdächtigt zu werden.

Kosten und Codes Was Drogen kosten: 1,8 Gramm Marihuana: zehn Euro je nach Qualität, reicht für fünf bis zehn Joints; ein Gramm Kokain: 60 bis 80 Euro pro Gramm, reicht für dreimaligen Konusum, abhängig vom Grad der Sucht; Speed: zehn Euro pro Gramm. Die Codes der Süchtigen: Techno-CD: Ecstasy; Grün: Marihuana; Braun: Haschisch oder Heroin; Schnelles oder Peter: Amphtamine wie Speed; Checken: Drogen verkaufen oder besorgen. mb

Als Jugendlicher habe er Schwierigkeiten gehabt, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren. Vielleicht war er hyperaktiv. Heute würden die Eltern deswegen mit ihrem Sohn zum Arzt gehen. Damals, in den 1980-er Jahren, war er sich selbst überlassen. Mit 16 oder 17 Jahren fing Manfred an, mit Schulfreunden zu kiffen. „Das waren Hippie-Zeiten. Man ist in den Wald gegangen, und da ist ein Joint herumgegangen“ erzählt er. Bei den ersten Joints habe er keine Wirkung gespürt, später schon. „Das Kiffen wurde zu einer Art Eigentherapie. Ich konnte mich plötzlich viel besser konzentrieren“, erinnert er sich.

Das Gras, das er konsumierte, holte er sich von Bekannten. „Ein Mal sind wir nach Heilbronn in die Szene gefahren, in einen Park“, sagt er. „ Ich habe mich aber aus dem Drogenmilieu herausgehalten.“

Ein einziges Mal habe er Koks probiert und Heroin geschnupft. „Koks ist zu teuer. Es wirkt nur 15 Minuten lang. Ist nicht toll. Man muss nachschieben. Heroin ist etwas für die Leute, die sich wegballern wollen. Ich wollte nie weg von der Welt sein.“ Koks hatte einer aus seiner Clique mitgebracht. Das Gramm habe damals 300 Mark gekostet. „Das hat man halt mal ausprobiert“, sagt er. Er ist bei Cannabis geblieben.

Manfred trinkt keinen Alkohol. Den hält er für eine gefährlichere Droge als Cannabis. „Hast du schon von Cannabis-Toten gehört?“, fragt er. Die Kriminalisierung des Cannabis-Konsums kann Manfred nicht nachvollziehen. So werde einem der Führerschein auch dann weggenommen, wenn bei einem zu Hause Cannabis gefunden werde. Denn die Behörden unterstellen einem, dass man bekifft am Straßenverkehr teilnehmen könnte. Wenn einer dagegen einen vollen Weinkeller hat, geht man nicht davon aus, dass er alkoholisiert Auto fahren könnte.

„Nikotin gefährlicher“

Und auch Nikotin sei gefährlicher. Während Manfred mit dem Rauchen nicht von heute auf morgen aufhören könne, sei das mit Cannabiskonsum möglich. Als er sich einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung unterziehen musste, habe er sofort mit dem Kiffen aufgehört. Manfred kifft zwei-bis dreimal in der Woche um zu Entspannen. „Andere trinken abends ein Glas Wein“, sagt er. „ Ich rauche mal ‘ne Tüte.“

Stefan Scherzer, 51 Jahre alt, Erster Kriminalhauptkommissar und kommissarischer Leiter der Kripo Mosbach, kennt die Rauschgiftszene in der Region seit Jahren. In seinem Büro hat er Utensilien von Cannabis-Konsumenten aufgereiht, die im Rahmen von Ermittlungsverfahren beschlagnahmt wurden. „Ich bin bei Rauschgift groß geworden“, sagt er. Anfang der1990-er, als er in Heidelberg bei der Kripo arbeitete, sei er mit seinen Kollegen ein Mal pro Woche „Rauschgiftstreife“ gefahren. „Habe ich viele Leute, die in diesem Feld arbeiten, habe ich viele Fälle“, sagt er. „Das ist eine Hol-Kriminalität.“

Die Dunkelziffer sei sehr hoch. Im Neckar-Odenwald-Kreis verfüge die Kripo über zwei Ermittlungsgruppen mit Schwerpunkt Rauschgiftkriminalität mit jeweils zwei bis drei Beamten, eine in Mosbach, die andere in Buchen. „Wir reagieren nur noch“, stellt der Kriminalhauptkommissar fest. „Wir bekommen die Fälle angeliefert.“ Zum Beispiel von der Verkehrspolizei. Fällt ein Verkehrsteilnehmer auf, würden seine Pupillen überprüft. Es folgt vor Ort eine Urinkontrolle mit einem Teststreifen. Fällt diese positiv aus, ordnet die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an.

Auch wenn das Verfahren wegen des Besitzes einer geringfügigen Menge eingestellt werde, werde der Fall der Führerscheinstelle gemeldet, auch bei minderjährigen Mofafahrern oder bei 16-/17-Jährigen, die öfter erwischt werden. THC, der berauschende Wirkstoff in Cannabis, baue sich recht langsam im Körper ab. „Irgendwann hat man Standgas“, sagt Scherzer.

Trotz Sanktionen verbreitet

Der Heilbronner Strafrechtsanwalt Tobias Göbel, der häufig Mandanten wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vertritt, weist auf eine weitere Folge hin: So dürften bei einer Verurteilung wegen eines Drogendelikts die Betroffenen nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten, weder haupt- noch nebenamtlich. Trotz dieser Sanktionen ist Cannabis nach den Worten von Göbel vor allem bei 20- bis 30-Jährigen sehr stark verbreitet. „Man müsste das nicht unbedingt für Volljährige verbieten“, stellt er fest.

Auch Manfred kann die Sanktionen des Staats nicht nachvollziehen. Er fordert, nicht nur Cannabis, sondern auch Alkohol für Minderjährige zu verbieten. „Aber warum muss der Staat einem über 50-jährigen Mann vorschreiben,welches Genussmittel er zu konsumieren hat?“