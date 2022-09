Am 11. September: Einblicke in die Geschichte des Gebäudes

Buchen. Das heutige „Hotel Prinz Carl“ wurde 1563 von Veit Firnhaber aus Schwäbisch Hall erbaut. Ab 1610 wurde das Gebäude nachweislich als Gasthaus „Zur Goldenen Kanne“ genutzt.

Im Jahr 1748 erfolgte ein Umbau durch den damaligen Wirt Franz Anton Herth. Um 1841 wurde der Name in „Hotel Prinz Carl“ geändert und von 1967 bis 1969 wurde die Erweiterung des Hotels durch den bekannten Architekten Egon Eiermann an das ursprüngliche Gebäude angebaut. In dem jetzigen komplexen Baukörper ist ein Tiefkeller mit eigenem Brunnen und fast vier Meter hohem Gewölbe der älteste Teil des Gebäudes und stammt noch aus der ersten Bauphase.