Hettingen. Mit einem Jazzkonzert des Alberto-Menéndez-Quartetts unter dem Titel „Alternative Facts“ am Samstag, 30. April, 20 Uhr, im Lindensaal Hettingen bietet die Reihe „Buchen in concert“ Jazzfreunden ein besonderes Bonbon: In der Besetzung Alberto Menéndez (Tenor- und Sopransaxophon, Flöte), Michael Arlt (Gitarre), Dietmar Fuhr (Kontrabass) und Rick Hollander (Schlagzeug) gastiert ein international besetztes Quartett, das sich auch bei kubanischen und brasilianischen Rhythmen bedient. So schafft die Band eine kreative Melange aus organischen Kompositionen und frischen Bearbeitungen ihrer liebsten Melodien und Harmonien.

