Sarah Flohr ist mit dem Gitarrenduo „Café del Mundo“ zu Aufnahmen in die weltbekannten „Abbey Road Studios“ in London gefahren. Dort musizierte das Ensemble mit dem „Royal Philharmonic Orchestra“.

Buchen. So schnell kann es gehen: Ende Dezember schickte die 19-jährige Sarah Flohr, die Musik-Business studieren will, eine Anfrage an Jan Pascal, ob sie ein Praktikum bei dem überregional

