Alois Gerig: Starke Stimme für die Region in Berlin

Einer bleibt, einer geht: Während Markus Haas beim Kreisparteitag der CDU Neckar-Odenwald als Kreisvorsitzender bestätigt wurde, verabschiedeten die Christdemokraten mit „Standing Ovations“ den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Alois Gerig nach zwölf erfolgreichen Jahren, in denen er die Region in Berlin vertreten hatte. Die rund vierstündige Veranstaltung fand am Donnerstag in der Buchener

...