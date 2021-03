Neuigkeiten in Sachen Lohplatz verkündete Bürgermeister Roland Burger am Montag bei der Gemeinderatssitzung. Der Stadt liegt ein Bauantrag der Firma Hollerbach-Bau zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses vor. In dem circa 29 Meter langen und neun Meter breiten Gebäude sollen sieben Wohnungen entstehen mit einer Größe zwischen 55 bis 85 Quadratmetern.

Nach Angaben des

...