„Alle Aufgaben gemeistert“

Buchen. Seit einem Vierteljahrhundert steht Susanne Loos nun im Dienste des Landes Baden-Württemberg. Grund genug, das 25. Dienstjubiläum gebührend an der Helene-Weber-Schule (HWS) zu feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laudatio aufgezeigt

Schulleiter Christof Kieser zeichnete in seiner Laudatio den beruflichen Lebensweg der gebürtigen Bad Cannstatterin nach, die es über Umwege schließlich nach Buchen verschlagen hatte.

Begonnen hat dieser Weg an der Justus-von-Liebig Universität in Gießen, wo Loos Haushalts- und Ernährungswissenschaften studierte und im Oktober 1991 im Fachbereich Ernährungswissenschaften die Prüfung ablegte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

1993 folgte dann der Vorbereitungsdienst an einer Schule in Rastatt und später ein Einsatz an einer privaten Schule in Nordheim. Später schloss sich dann auch ein Einsatz an der Staatlichen Berufsfachschule für Diätassistenten am Klinikum der Universität Würzburg an, ehe Loos dann zum 1. Januar 2003 an der damaligen Hauswirtschaftlichen Schule Buchen ihre neue berufliche Heimat fand – und das bis zum heutigen Tage.

Nicht nur die unterschiedlichen Berufsetappen, auch die verschiedenen Fächer, die Susanne Loos bis heute an der HWS unterrichtete, zeigen ihre Vielseitigkeit auf: Egal ob Ernährungslehre und Wirtschaftskunde, Chemie, Datenverarbeitung oder Sozialmanagement – Susanne Loos meisterte alle Aufgaben, die ihr gestellt wurden, so der Schulleiter.

2008 erfolgte dann folgerichtig die Ernennung zur Oberstudienrätin. Doch auch abseits des Kernunterrichts wirkte Susanne Loos am Schulleben mit, sei es bei der Schulentwicklungs-Steuergruppe oder bei Formulierung des Schul-Leitbilds, wie Kieser betonte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3