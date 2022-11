Albrecht Levis Erinnerungen an Buchen

Buchen. Stefan Müller-Ruppert liest am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr im Steinernen Bau des Bezirksmuseums Buchen aus dem Buch „Exodus x 3“, der Lebensgeschichte von Albert Lester, in Buchen eher bekannt unter seinem Geburtsnamen Albrecht Levi.

1927 in Buchen geboren, verbrachte Albrecht Levi eine unbeschwerte Kindheit im Odenwald, bis sich diese durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten verdunkelte. Seine Familie führte das Leder- und Textilwarengeschäft Abraham Wolf in der Marktstraße 12, doch mussten seine Eltern das Geschäft dann auflösen, um sich vor dem Regime ins Ausland zu retten. 1939 gelang es Albrecht und seiner älteren Schwester Hella, per Kindertransport nach England zu Pflegeeltern zu gelangen. Seine Eltern, Herbert und Susi Levi, die Buchener Mundartdichterin, wanderten nach Südrhodesien aus, um dort als Farmer Fuß zu fassen und der Familie eine neue Lebensgrundlage zu schaffen.

„Ich hatte meinen Aufenthalt in England immer als einen vorübergehenden betrachtet, denn mein eigentliches Ziel war es, zu meinen Eltern in ihre neue Heimat in Südrhodesien zurückzukehren“, schreibt Albert Lester, wie er sich später zu nennen pflegte, in seinen Lebenserinnerungen. Dies gelang ihm auch, doch mittlerweile wohnt er seit Jahren in London; diese Stadt ist letztlich zu seiner neuen Heimat geworden. Eine gute Familie, viele Freunde, eine Karriere als Architekt – Albert Lester kann auf einen reichen Erfahrungsschatz in seiner Biografie zurückblicken, die er mittlerweile um einen zweiten Band erweitert, hat.

Der erste Band, aus dem an diesem Abend Stefan Müller-Ruppert vorlesen wird, handelt hauptsächlich von den Kindheitserinnerungen an Buchen in den 30-er Jahren und den Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Übersetzt wurde der erste Band von Jürgen Strein. Im zweiten Band geht es um die Erfahrungen in Südrhodesien und in Großbritannien. Vor Ort wird es Gelegenheit zum Kauf der Bände geben. Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Die Lesung von Stefan Müller-Ruppert wird musikalisch begleitet von Michael Mund und hybrid gestaltet, so dass Albert Lester an diesem Abend – zumindest virtuell in der Videoschaltung – mal wieder in „seinem Buchen“ vorbeischauen kann. la/ Repro: FN