Albert Lester schreibt über die Perfidie der Nazi-Gesellschaft

Albrecht Levi verbrachte eine glückliche Kindheit in Buchen. 1927, als Buchen noch eine Kleinstadt war (wie es im Fastnachtslied heißt), wurde er als Jüngster in die Kaufmannsfamilie Levi/Wolf in der Buchener Markstraße geboren, wuchs als Jude mit seinen gleichaltrigen christlichen Freunden auf, machte mit ihnen – Hans Bäuerlein, Rudi Vollmer und Karl-Heinz Gehrig – die Marktstraße unsicher,

