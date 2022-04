Aktivitäten hielten sich in Grenzen

Götzingen. Vorsitzender Manuel Stieber eröffnete nach der Corona-Zwangspause die Jahreshauptversammlung 2020/2021 des Fördervereins des TSV Fortuna Götzingen. Da sich die Aktivitäten des Vereins in den beiden Berichtsjahren notgedrungen sehr in Grenzen hielten, konnte man demzufolge nur begrenzt Einnahmen generieren. So man habe beispielsweise den Partnern für das Jahr 2020 die Gebühren für die Bandenwerbung erlassen, sich aber trotz der Einnahmeausfälle bemüht, den Hauptverein zu unterstützen bei der Beschaffung von Sportgeräten, bei Betrieb und Unterhalt des Sportheimes und vor allem auch bei dessen Sanierung.

Kassenbericht zufriedenstellend

Recht knapp, aber letztlich doch zufriedenstellend fiel demzufolge auch der Bericht von Kassenwart Dominik Müller aus. Ihm wurde durch die Kassenprüfer Günther Volk und Bernd Egenberger korrekte Kassenführung bestätigt. Ihm und dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Unter Wahlleiter Jürgen Türschel wurde Manuel Stieber erneut zum Vorsitzenden bestimmt. Weiter wurden in das Führungsteam berufen: stellvertretender Vorsitzender Moritz Öppling, Kassenwart Dominik Müller, Schriftwart Felix Holderbach, Kassenprüfer Bernd Egenberger und Marco Mayer. jm

