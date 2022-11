Aktionstag mit viel Spaß an der Bewegung

Hettingen. Die Turnabteilung vom FC Viktoria Hettingen veranstaltete die Aktion „Offensiver Kinderturntag“ am Samstag in der Sporthalle in Hettingen. Der Tag des Kinderturnens und das Kinderturn-Abzeichen für Alle sind Teil der bundesweiten Offensive Kinderturnen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und seiner Landesturnverbände.

Dabei steht die Bewegungsförderung und Teilhabe aller Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung an oberster Stelle. Unter der Leitung von Spartenleiterin Petra Ries, Klara und Verena Schmelcher sowie vielen Helfern wurden die Rahmenbedingungen für die Durchführung geschafft und die Kinder hatten die Möglichkeit an den verschiedenen Stationen Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren, Tasten und Springen. Spaß und Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft war das Motto, unter dem Kinder die Vielfalt des Kinderturnens ausprobierten.

Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend die alle motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen und kann als. motorische Grundausbildung angesehen werden.

Unterstützt wurden die Organisatoren von der weiblichen und männlichen Turnerjugend, welche an den 15 verschiedenen Stationen die Kinder bei den Aufgaben begleiteten. Darunter war eine Station vom Förderprogramm Bewegungspass Baden-Württemberg, das „Eichhörnchen“ integriert. Bei dieser Station galt es über Baumstämme mit und ohne Hindernisse zu balancieren. Der FC ist seit kurzem Multiplikator in diesem vom Neckar-Odenwald-Kreis fördernden Programm des Landes Baden-Württemberg. Den ganzen Nachmittag war viel Bewegung in der Sporthalle und über 100 Kinder hatten Spaß bei den Bewegungsaktionen. Alle erreichten das Kinderturnabzeichen und gingen als strahlende Sieger mit Medaille und Urkunde nach Hause. Der Vorsitzende Timo Steichler zeigte sich zufrieden über den starken Andrang und die tolle Atmosphäre bei den Kindern mit ihren Eltern bei diesem Sportevent.

Die Organisatoren waren sich einig im kommenden Jahr den gelungenen Aktionstag wieder durchzuführen. Die Kinder müssen aber nicht ein Jahr pausieren, und haben die Möglichkeit das „Mach mit“-Angebot der Turnabteilung wöchentlich zu nutzen.