Aktion „Solibrot” in Buchen: Hilfe für Frauen in Not

Buchen. Seit 2013 versteht sich das „Solibrot“ als Bestandteil der Solidaritätsaktion des KDFB-Bundesverbands und des Katholischen Werks der Entwicklungszusammenarbeit Misereor. An der Aktion beteiligt sich zum zehnten Mal der katholische Frauenbund Buchen, der das „Solibrot“ gemeinsam mit den Buchener Bäckereien anbieten wird. Der Aktionszeitraum reicht vom Aschermittwoch bis zum Karsamstag (16. April).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Aktion erklären sich Bäckereien dazu bereit, während der Fastenzeit ein sogenanntes „Solibrot“ zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein speziell für die Aktion kreiertes Brot oder um ein Brot aus dem üblichen Sortiment. Beim Kauf des Backwerks wird die Kundschaft um eine Solibrot-Spende in Höhe von 50 Cent (oder einen beliebigen selbstbestimmten Betrag) gebeten.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die Kunden unterstützen somit einfach und wirksam zugleich eine beispielhafte Aktion zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika: Der KDFB-Diözesanverband denkt heuer an gleich zwei wichtige Projekte: Zum einen werden Witwen und ihre Kinder in Indien unterstützt, zum anderen das Projekt „Mali: Die Genitalverstümmelung stoppen“.

Alle Bäckereien aus Buchen, Hainstadt und Hettingen sind mit einem „Solibrot“ und / oder einer Spendenbox dabei. „Die Kunden sind dazu eingeladen, einen kleinen Betrag zu spenden, denn viele kleine Beträge ergeben ein großes Ganzes für den guten Zweck“, hob Eva-Maria Strein zum Auftakt hervor. Die Liste der Teilnehmer umfasst die Bäckereien Ottmar Lunkenheimer, Stefan Wittemann, Peter Schlär und Peter Weber (alle Buchen), Linus Schmitt (Limbach und Buchen), Theo Slepkowitz (Hettingen) und Zuckerbeck Breunig/Bettina Müller sowie Seifert (beide Hainstadt).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Katholischer Frauenbund Buchen Katholischer Frauenbund Buchen: Christa Kratochwil zum Ehrenmitglied ernannt Mehr erfahren

Das Ziel ist klar gesetzt: „Am Ende der Fastenzeit überweisen wir vom Zweigverein Buchen das gesammelte Geld an unseren Diözesanverband, der es direkt an Misereor weiterleitet“, informierte Vorsitzende Ingrid Weinmann. „Die zur bundesweiten Misereor-Fastenaktion gehörende Solibrot-Aktion ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Frauensolidarität über alle Grenzen hinweg aussehen und was sie bewegen kann, auch in Krisenzeiten wie Corona. Sie zeigt auch, dass die KDFB-Frauen weltweit denken und handeln“, betonte Eva-Maria Strein. Dem schloss sich Ingrid Weinmann direkt an: „Als Frauenbund stellen wir uns an die Seite der Benachteiligten in Indien und Mali. Auch der Zweigverband Buchen möchte mit der Solibrot-Aktion aus Überzeugung und Solidarität seinen Teil für eine lebenswerte Welt beitragen. Brot ist dabei mehr als ein Nahrungsmittel, steht es doch für Gerechtigkeit und Frieden.“.

Der Auftakt fand dieses Jahr in der Bäckerei Seifert statt. Der Familienbetrieb wird seit 2000 in dritter Generation von Bäckermeister Robert Seifert geführt. Er freute sich über das bemerkenswerte Engagement zum guten Zweck und hofft mit dem Katholischen Frauenbund Buchen auf eine große Beteiligung. ad