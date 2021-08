Aktion in Buchen: „Heimat shoppen“ und Vereinen Gutes tun

Buchen. „Heimat shoppen“ – hinter dieser bundesweiten Kampagne der Industrie- und Handelskammer (IHK) steht das Ziel, lokale Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen zu stärken. Deren große Bedeutung für die Lebensqualität in Städten, Gemeinden und Regionen soll dadurch stärker ins Bewusstsein der Kunden gerückt werden.

„Kassenzettel-Jagd“ ab Montag

Buchen gehört zum IHK Kammerbezirk Rhein Neckar und nimmt gemeinsam mit dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen als Pilotgemeinde an der neuen Kampagne teil. 2022 soll die Aktion auf weitere Kommunen ausgeweitet werden.

Mit einer „Kassenzettel-Jagd“ will die Stadt Buchen gemeinsam mit der Aktivgemeinschaft punkten und gleichzeitig etwas Gutes tun. Denn mit dieser Aktion haben alle Vereine und Organisationen, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, die Möglichkeit, ihre Vereinskassen aufzufüllen. Und das funktioniert so: Unterstützer kaufen vom 16. August bis zum 12. September in den teilnehmenden Geschäften ein oder gehen gut essen in den Gastronomiebetrieben, die beteiligt sind. Die Kassenzettel werden gesammelt und am Ende der Kampagne eingereicht.

Die drei Vereine oder Organisationen, die den höchsten Einkaufswert erreichen, erhalten als Dankeschön für die Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie einen Zuschuss für die Vereinskasse in Höhe von 500 Euro, 300 Euro oder 250 Euro. Je mehr Unterstützer für einen Verein oder eine Organisation sammeln, desto höher sind die Chancen. Gültig sind – wegen der Garantie- und Umtauschansprüche – selbstverständlich auch Kopien der Kassenzettel, die unbedingt im Aktionszeitraum datiert sein müssen.

Verkaufsoffene Sonntage

Die kreativen Köpfe der Stadtverwaltung und der Aktivgemeinschaft hoffen insbesondere auf die beiden verkaufsoffenen Sonntage, die am 5. und 12. September im Rahmen des Schützenmarkts stattfinden. Und weil am 11. und 12. September die bundesweiten „Heimat shoppen“-Aktionstage durchgeführt werden, haben sich die Betriebe noch eine Überraschung für diejenigen überlegt, die speziell an diesen Tagen einkaufen gehen. Teilnehmende Einzelhändler und Gastronomen sind: BMW Müller, Daja Moden; Eichhorn, Mode für alle; Gasthaus Zum Löwen; Grafikhaus, Hotel und Restaurant Prinz Carl, Hotel und Restaurant Reichsadler; Inge’s Nähzimmer; Knapp’s Laden, KS Telekommunikation, die Landbäckerei Schlär; die Metzgerei Morschhäuser, Nara Moden, Naturwerkstatt Klohe, Niederle-Groh Mode und Trend, Raumgestaltung Noe-Gremminger, Optic Linz, Pro Optik, Ringfoto Bernhard, Schuhe und Sport Haag, Schuhhaus Farrenkopf, Sonjas Nähwelt und „Street One Buchen“.

Bis zum 17. September können die Vereine und Organisationen im Rathaus in Buchen ihre gesammelten Kassenzettel abgeben.

Die Aktion wird sowohl von der Volksbank Franken als auch von der Sparkasse Neckartal-Odenwald unterstützt.