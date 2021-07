Aktion am 1. August in Bödigheim

Bödigheim. Das Zeltlager des KJG Dekanat Mosbach-Buchen musste auch dieses Jahr Corona-bedingt abgesagt werden. Als Ersatz wird für Sonntag, 1. August, eine Tagesaktion an der Jugenderholungsanlage Eckbuckel in Bödigheim geplant. Anmeldungen dazu können kostenfrei, unverbindlich und formlos per E-Mail an Lorenz.Farrenkopf@icloud.com erfolgen (Namen des Kindes angeben sowie eine Telefonnummer). Das Angebot gilt für alle interessierten Jungen zwischen acht und 15 Jahren, unabhängig davon, ob sie für das Lager 2021 bereits angemeldet waren.

Wichtig ist, dass aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung eine Teilnahme nur mit negativem Test möglich ist. Der Nachweis ist entsprechend sonntags zum Programmstart mitzuführen. Neben den vielen typischen Lageraktivitäten, die in Planung sind, werden vor Ort auch die Gewinner des Rätsels aus der Dezember-Broschüre bekannt gegeben.

Das Programm startet um 10 Uhr. Programmende ist um 18 Uhr, wobei die Eltern ab 17 Uhr eingeladen sind, die letzte Stunde vor Ort mitzuverfolgen. Gegen Mittag bereitet das Küchenteam eine lagertypische warme Mahlzeit zu, es wird daher keine Verpflegung gebraucht.