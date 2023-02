Hainstadt: Akteure überzeugten auf ganzer Linie

Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es endlich wieder närrisches Treiben am Samstag live und in Farbe in der Mehrzweckhalle in Hainstadt. Viele waren der Einladung der FG „Heeschter Berkediebe“ zu ihrer diesjährigen Prunksitzung gefolgt. Der Vorsitzende und Präsident Jörg Rathmann und Vize-Präsident Maxi Mackert eröffneten die Sitzung mit einer Parodie auf die vergangen Online-Veranstaltungen

