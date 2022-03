Ärger wegen Baumfällungen

Hainstadt. In der Ortschaftsratssitzung wurden langjährige Blutspender geehrt. Ortsvorsteherin Regina Schüssler überreichte vier Spendern aus Hainstadt die Ehrennadel fürs Blutspenden. Für zehnmaliges Spenden erhielt die Ehrennadel in Gold Bettina Haselbach. Eine Auszeichnung mit der Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz für 25-maliges Spenden bekam Andrea Ackermann. Geehrt wurde für 50-maliges Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz Tilo Kirchgessner. Jürgen Gentner wurde für 100-maliges spenden die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz überreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für viel Aufregung in der Sitzung sorgte die Fällung zahlreicher Bäume in der Ziegeleistraße. Diese Bäume wurden vor 21 Jahren im Rahmen einer Baumpflanzaktion der Stadt Buchen von Eltern für ihre Neugeborenen gepflanzt. Ärgerlich ist nicht nur die Fällung dieser Bäume, sondern die Vorgehensweise der Stadt Buchen. Erneut werde Hainstadt vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Bürger von Hainstadt würden für die Zukunft vorzeitige Informationen erwarten, wenn solche eingreifenden Maßnahmen in ihrem Ortsteil erfolgen, hieß es in der Sitzung.

Ebenso für Diskussionsbedarf sorgt der Bau der Windräder in Hainstadt. Zuletzt wurde von der Stadt Buchen eine Vereinbarung zur Wegenutzung und Kabeltrassenführung unterzeichnet. Dafür erhält die Stadt Buchen Pachteinnahmen. Der Wusch wurde laut, dass die Bürger von Hainstadt hier Informationen über die Verwendung dieser Einnahmen erhalten. Aufgrund der Belastung des Ortes durch den Bau und des Standortes dieser Windräder auf Hainstadter Gemarkung erhofften die Bürger entsprechende Investitionen, die Hainstadt diesem zugute kommen. Die Pläne für die Stromtrassen sind im Rathaus öffentlich einsehbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hundekotbeutel stark nachgefragt

Für große Verwunderung sorgt der extrem hohe Bedarf an Hundekotbeuteln. Hainstadt verfügt über sehr viele Hundekotbeutelspender. Diese werden regelmäßig in großer Zahl mit den Beuteln bestückt. Bereits nach sehr kurzer Zeit sind die Spender wieder leer. Hier werden Spaziergänger gebeten Hinweise an die Ortschaftsverwaltung zu geben, wenn jemandem unsachgemäße Entwendungen und Verwendungen von Dritten auffallen. Solange ein übermäßiger Verbrauch vorliege, können Hundebesitzer Hundekotbeutel auch im Rathaus erhalten.

Auch dieses Mal kam das Gespräch auf das Radwegekonzept. Die Stadt Buchen hat einen Plan entwickelt, damit die Kinder aus Hainstadt mit dem Fahrrad wieder sicher zur Schule kommen können. Denn der jetzige Fahrradweg ist durch die Bautätigkeit Marienhöhe und dem damit verbundenen Verkehr durch Lkws sehr gefährlich geworden. Hier bitten die Bürger um beschleunigte Umsetzung des Ausbaus der Wege seitens der Stadt Buchen. Immerhin gehe es hier um den Schutz von Schulkindern.

Die Wege auf dem gärtnerbetreuten Friedhof werden ausgebaut und zusätzlich wird der Bereich für mögliche Gräber erweitert. Die Dürmer Straße wird zu Beginn des zweiten Halbjahres vom Friedhof ab Richtung Walldürn saniert. Bis zum Ortsausgang wird ein durchgängiger Gehweg ausgebaut.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In diesen Bereichen wird es zu Teil- und Vollsperrungen während der Bauarbeiten kommen. Bekanntgegeben wird der Termin für den Frühjahrsputz in Hainstadt vom 8. bis 13. April. Wie vergangenes Jahr könne freiwillig dazu beigetragen werden, Hainstadt sauber zu machen.