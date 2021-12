Adventstüten nach Hause gebracht

Buchen. „15 Minuten Advent für die Seele“ in der Tüte überreichten die Frauen des Frauenbundes Buchen den Besuchern der zweiten ökumenischen Adventsandacht in der St. Oswald Kirche. Anschließend brachten sie die Adventstüte auch allen über 180 Mitgliedsfrauen nach Hause, da die sonst übliche Adventsfeier in Gemeinschaft mit den evangelischen Frauen in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Mit einem von Ulricke Genzwürker gebastelten Aufstellungsbild einer Krippe, einer besinnlichen Geschichte und den Zutaten Kerze, Tee, Apfel und Lebkuchen wurden die Beschenkten eingeladen, zum kurzen Innehalten in der Zeit hin auf Weihnachten. In der vorausgegangenen Andacht hatte Präses Johannes Balbach das Thema Engel aufgegriffen und Engel als Boten Gottes bezeichnet: „Engel sind Boten Gottes – himmlische Wesen. Engel sind eigentlich bodenständig – denn wir selbst können und sollen zu Engeln für unsere Mitmenschen werden.“

Frauen des Frauenbundes reflektierten in Texten die Rolle der Engel im Alltag und sprachen ein Segensgebet. Die von Petra Reiß musikalisch begleitete Andacht kann in YouTube unter „buchen-gemeinsam.de“ noch aufgerufen werden.