Hainstadt. Der Adventsbasar der Lebenshilfe in der Hainstadter Mehrzweckhalle entwickelte sich am Wochenende zum Besuchermagnet. Der Verein bot selbst gefertigte Advents- und Weihnachtsartikel sowie Adventsfloristik an. Außerdem gab es selbstgemachte Marmelade, Essige, Liköre und Grillsoßen zu kaufen. Die Lebenshilfe engagiert sich für geistig behinderte Menschen. Sie sollen in größtmöglicher Gemeinsamkeit mit allen Menschen leben können. Bild: Martin Bernhard

