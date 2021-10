Abtauchen in Statistiken und Anekdoten

Buchen. Ein Jubiläum ohne Festakt? In diesen sauren Apfel mussten die Verantwortlichen des Fußballkreises Buchen beißen. Das große Zusammensein anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums fiel Corona-bedingt aus. Aber die „obersten Fußballer“ des Kreises ließen es sich nicht nehmen, eine Chronik aufzulegen, die nun erschienen ist. „Es ist ein Nachschlagewerk mit vielen Anekdoten sowie allen Tabellen der 75 Jahre“, sagt Horst Saling, Vorsitzender des Fußballkreises, im FN-Gespräch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesamtes Spektrum

Saling war mit seinem Amtsvorgänger Klaus Zimmermann der Hauptinitiator dieses 220 Seiten starken Werkes. „Wir wollten das unbedingt machen“, erzählt er. Der Badische Fußball-Verband, ebenfalls in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden, hat beispielsweise keine Chronik aufgelegt. „Uns war es auch wichtig, das gesamte Spektrum von Seniorenfußball, Jugend bis zu den Schiedsrichtern abzudecken“, erklärt er.

Finanziert wurde das Buch zu einem Drittel aus Werbung, zudem haben sich sämtliche Vereine des Fußballkreises Buchen verpflichtet, mindestens zwei Exemplare abzunehmen. Eines kostet 15 Euro. „Wir wollten diese Chronik unbedingt, weil wir sie wichtig finden für die Vita dieses Fußballkreises. Für den ländlichen Raum ist das so üblich“, sagt Saling auf die Frage, warum man in „digitalen Zeiten“ noch solch ein opulentes Nachschlagwerk vorlegt.

Als Fußballinteressierter versinkt man gleich in der Welt der Tabellen und Geschichten. Es sind aber auch die Bilder, an denen man immer wieder hängen bleibt und die vermutlich nicht nur bei den dort abgelichteten Meistern und Pokalsiegern manch schöne Erinnerung hervorrufen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer war 1998 Bezirksliga-Meister?

Wann waren die SC-Klinge-Frauen mit Silvia Neid Badischer Pokalmeister? Wann stieg der VfR Gommersdorf in die Landesliga auf und seitdem nicht mehr ab? Wer war denn Bezirksliga-Meister und Kreispokalsieger 1998? Welche Platzierung belegte der TV Hardheim in der Verbandsliga-Saison 2002/2003? Wer darf 2021 das zehnte Jubiläum der Meisterschaft in der Kreisklasse B feiern? Aufschlagen und nachschauen! Alle Antworten auf diese Fragen gibt es in „75 Jahre Fußballkreis Buchen, 1946 – 2021“.

Das Jubiläum des Fußballkreises Buchen wird, mit etwas Verspätung, dann aber auch noch mit einer weiteren interessanten Aktion gefeiert: Im Juni 2022 soll in Buchen ein Einlagespiel „Bauland gegen Odenwald“ stattfinden.

Mit solch einer Begegnung hatte 1946 alles begonnen. Man darf jetzt schon gespannt sein, wer dafür dann nominiert wird…