Abitur in Buchen: Mit dem Profilfach ging es los

Für 41 Schüler an der Helene-Weber-Schule in Buchen wurde es am Montag ernst: Die schriftlichen Abiturprüfungen starteten mit dem Profilfach. Im Laufe der Woche folgen noch die Fächer Deutsch und Englisch.