Abfallvermeidung ist aktiver Klimaschutz

Neckar-Odenwald-Kreis. Manchmal hilft wenig schon viel. Erstaunlich viel für die Rettung des Klimas bewirken können beispielsweise schon geringe Umstellungen in Einkaufs- und Konsumgewohnheiten. Die Vermeidung von Lebensmittel-Abfällen ist dabei aktiver Klimaschutz. Das hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) untersucht und in Zahlen gefasst.

75 bis 80 Kilo pro Jahr

Pro Person und Jahr fallen in Deutschland etwa 75 bis 80 Kilogramm Lebensmittel-Abfälle an – das bedeutet über sechs Millionen Tonnen an Lebensmittelabfällen jedes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland. Damit verbunden ist, dass Landwirte vergebens ganze Felder mit Getreide oder Kartoffeln bestellen und ernten.

Für Anbau und Bewässerung von Obst und Gemüse wird ein riesiger Aufwand betrieben. Kühe, Ziegen und Schafe geben umsonst ihre Milch oder werden geschlachtet. Hinzu kommen Emissionen in der ganzen Logistikkette, also vom Transport bis zur Lagerung und Kühlung. Allein eine Verringerung unserer Lebensmittel-Abfälle um die Hälfte würde gemäß der IW-Studie deutschlandweit schon für sechs Millionen Tonnen weniger CO2-Emissionen pro Jahr sorgen.

Allgemein gilt: Regionale und saisonale Produkte sind immer im Vorteil. Neben einer günstigen Klima-Bilanz wird zudem die heimische Landwirtschaft unterstützt.

