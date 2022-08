Abenteuer und Gemeinschaft mit Robin Hood

Buchen. Ein Sommerlager voller Erlebnisse und positiver Eindrücke haben die Wölflinge und Pfadfinder des Stammes Wildenburg aus Buchen, Walldürn und Mudau bei Freudenstadt im Schwarzwald verbracht. Erstmals seit langer Zeit verbrachten die Grundschulkinder nur eine Woche auf dem Lagerplatz, während die älteren Pfadfinder zwei Wochen lang blieben.

Zelte selbst aufgebaut

Ein traditionelles Pfadfinderlager ist anders als die meisten Jugendzeltlager: Die Kinder und Jugendlichen bauen ihre Zelte selbst auf, denn es gibt kein Serviceteam, das diese Arbeit für sie erledigen würde.

Die Mitglieder ab einem Alter von elf Jahren bereiten hin und wieder gar ihre Mahlzeiten auf offenem Feuer zu; sie bauen Backöfen aus Steinen und Lehm, in denen sie Brote und Kuchen backen.

Die Teilnehmer des Sommerlagers verbrachten eine erlebnisreiche Zeit voller Abenteuer. Die jüngeren Pfadfinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, Wölflinge genannt, lebten in der Welt des Robin Hood. Sie hatten sich schon in den wöchentlichen Gruppenstunden vor den Ferien grüne Hüte und Gewänder gebastelt. Spielerisch erfuhren sie, dass König Richard Löwenherz in Österreich gefangen war und der Sheriff in Nottingham sein Unwesen trieb.

Die Sieben- bis Zehnjährigen bereiteten sich auf die Rückkehr von Richard Löwenherz und die Vertreibung des Sheriffs und seiner Schergen sowie von Prinz John vor. Sie schossen mit Pfeil und Bogen, übten ihre Geschicklichkeit und sendeten Kundschafter aus, um Freund von Feind unterschieden zu können.

Sie lernten, Spuren zu lesen und Hindernisse zu überwinden. Bei einem großen Wettkampf aller Wölflingsgruppen merkte jeder Wölfling, dass es nicht nur darauf ankommt, dass jeder Einzelne sein Bestes gibt. Auch die Gruppe muss zusammenhalten, man muss gemeinsame Absprachen einhalten und sich gegenseitig helfen, will man die Aufgaben gut erledigen.

So waren die Wölflinge bestens vorbereitet, um zu verhindern, dass der böse Prinz John Robin Hood aus dem Sherwoodwald vertrieb. Und in letzter Minute traf schließlich auch König Richard Löwenherz ein und sorgte wieder für Gerechtigkeit im Land. Beim großen Stationslauf der Wölflinge mit acht Spielstationen, an denen es Geschick und Können zu zeigen galt, errangen die Wölflinge der Meuten Eichhörnchen und Wiesel aus Walldürn den 1. Platz, dicht gefolgt von den Meuten Waschbär und Biber auf dem zweiten Platz. Und die Wölflinge der Meute Hermelin errangen zusammen mit einer Gruppe aus Aglasterhausen den 5. Platz.

Ganz anders als bei den jüngeren Wölflingen verläuft ein Sommerlager bei den älteren Pfadfindern. Die Elf- bis 15-Jährigen verbringen das Sommerlager und die wöchentlichen Gruppenstunden in der Erlebnisgemeinschaft der Sippe. Diese besteht aus sechs bis zwölf Mitgliedern. Jeder Einzelne übernimmt selbständig Aufgaben. Täglich wurden die Gruppen auf dem Sommerlager vor neue Bewährungsproben gestellt, die sie nur dann gut bewältigen konnten, wenn sie kameradschaftlich als Team zusammenarbeiteten.

Das zeigte sich vor allem beim sogenannten Sippenwaldlauf, bei dem die einzelnen Pfadfindergruppen sich bei verschiedenen Posten in Pfadfindertechnik bewähren konnten und ihre Fähigkeiten, sich zu organisieren, unter Beweis stellten. So bauten sie das typische Schwarzzelt „Kohte“ innerhalb einer begrenzten Zeitspanne auf. Sie bargen eine Person aus einem Auto, bauten eine Trage, schätzten und maßen größere und kleinere Entfernungen mit den eigenen Körpermaßen. Darüber hinaus maßen sich die Pfadfinder in Ball-, Geschicklichkeits- und Geländespielen.

Auch die Eltern hatten die Gelegenheit, ihre Kinder zwischendurch zu besuchen – die Pfadfinder hatten Spiel- und Geschicklichkeitsstationen aufgebaut, die von den Lagerteilnehmern und Besuchern gemeinsam ausprobiert werden konnten. Pfadfinder, Wölflinge und Eltern hatten da einen netten gemeinsamen Tag. Und die Eltern konnten sich ein Pfadfinderlager mal „aus der Nähe“ anschauen. Während des Lagers erhielten die Pfadfinder Besuch von einer Pfadfindergruppe eines anderen Pfadfinderverbandes aus dem Stuttgarter Raum, die mit Fahrrädern angefahren kam. Nach einem leckeren Abendessen standen dann ein gemeinsames Spiel und eine Singerunde auf dem Programm. Gemeinsame Programmpunkte für alle Altersstufen waren unter anderem ein Kochtag und ein Singwettstreit. Bei diesem ersang sich die Sippe Leopard aus Walldürn die meisten Punkte und den 1. Platz. Pfadfinder und Wölflinge zeigten bei ihren persönlichen Proben gleichermaßen, was sie gelernt hatten, und erhielten dafür am Lagerende Halstücher und Abzeichen verliehen.