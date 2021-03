Buchen. Das Bezirksmuseum Buchen ist am Sonntag, 28. März, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die gegenwärtigen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie machen es nötig, dass sich alle Besucher an die Corona-Verordnung des Landes halten. Das umfasst beispielsweise das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske in den Räumen des Museums sowie die Dokumentation der Kontaktdaten vor dem Besuch.

AdUnit urban-intext1

Das Aufsichtspersonal des Museums trägt dafür Sorge, dass die Hygienebestimmungen und die Abstandsregelungen eingehalten werden. Eine telefonische Buchung ist jeweils donnerstags bis 16 Uhr bei der Verwaltung des Bezirksmuseums (06281-8898) oder per E-Mail unter info@bezirksmuseum.de möglich. Kurzfristige Anmeldungen können auch noch freitags bis sonntags unter Telefon 0178/5648936 angefragt werden.

Im Museum sind zur Zeit unter anderem neben den Dauerausstellungen die Sonderausstellung „Kurz stillhalten, bitte! Portraitaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“, und eine Werkschau zum fünften Todestag der Künstlerin Gertrude Reum zu sehen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bezirksmuseum-buchen.de.