9000 Euro Schaden nach Kollision

Buchen. Eine verletzte Person und rund 9000 Euro Sachschaden sind nach Angaben der Polizei das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Buchen. Die 56-jährige Fahrerin eines Toyotas war gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Buchen in Richtung Walldürn unterwegs. Die Frau fuhr am Ende einer längeren Fahrzeugkolonne. Von hinten näherte sich zu diesem Zeitpunkt eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo. Diese unterschätzte wohl die Geschwindigkeit des Toyotas und war vermutlich kurzzeitig aufgrund einer im Beifahrerfußraum befindlichen Wasserflasche abgelenkt. Hierdurch fuhr sie ungebremst auf den vorausfahrenden Pkw der 56-Jährigen auf und wurde von diesem mit ihrem VW nach rechts in die Schutzplanke abgewiesen. Durch den Unfall erlitt die 30-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

