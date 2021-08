80. Geburtstag zweier Unikate: Drei Zufälle, die eine Geschichte fürs Leben schrieben

Buchen. Die besten Geschichten schreibt das Leben mit seinen Zufällen. Im Falle von Dagmar Laier aus Buchen und Gerhild Blümel aus Bödigheim sind es – wie bei allen guten Dingen – deren drei oder je nach Sichtweise dreieinhalb: Beide kamen als „Zugereiste“ nach Buchen, fanden im Verein „Bezirksmuseum Buchen“ sinnvolle Tätigkeiten – und beide erblickten am 10. August 1941 das Licht der Welt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zufall Nummer eins, die Begegnung: Schließlich verbrachten beide die erste Hälfte des Lebens an jeweils völlig unterschiedlichen Orten. Die im fränkischen Fürth geborene Dagmar Laier in Braunschweig und später in Bad Mergentheim, Heidelberg und Ulm; die gebürtige Groß-Gerauerin Gerhild Blümel in ihrer südhessischen Heimat. Auch beruflich orientierten sie sich in verschiedene Richtungen: Als Medizinisch-Technische Assistentin war Dagmar Laier über Jahrzehnte hinweg bis 2003 Mitarbeiterin der HNO-Arztpraxis ihres unvergessenen, 2018 verstorbenen Mannes Dr. Heinrich Laier; die studierte Lehrerin Gerhild Blümel unterrichtete bis zur 1997 aufgrund eines schweren häuslichen Unfalls erfolgten Frühpensionierung an einer Neu-Isenburger Schule.

Eine Berufung, die sie auch in späteren Jahren nicht aus den Augen verlor: Über 15 Jahre hinweg brachte sich Gerhild Blümel ehrenamtlich in die Grundschule ihrer Wahlheimat Bödigheim ein, an der sie sich um leistungsschwache Schüler und Flüchtlingskinder kümmerte, aber auch als Gründungsmitglied des Fördervereins den Wandel der Einrichtung zum modernen Bildungshaus mit begleitete.

Zufall Nummer zwei, die Wahlheimat: Wenngleich sich beide in Buchen wohl fühlen, führte ihr Lebensweg sie eher beiläufig in den fränkischen Odenwald. Dagmar Laier folgte 1982 ihrem Mann, der die Einladung der ihm bekannten Mediziner Dr. Klaus Wyrwoll und Dr. Wolfgang Stotz ans Kreiskrankenhaus angenommen hatte, nach Buchen. Dort bezog die Familie mit Tochter Frauke und Sohn Dirk ein Eigenheim in der Hainsterbach. Der erste Berührungspunkt Gerhild Blümels fand elf Jahre zuvor statt: Der Bruder ihres 1996 verstorbenen Mannes Volkmar war mit einer Angehörigen des Hauses Rüdt von Collenberg verheiratet. So lernte sie 1971 das Bödigheimer Schloss kennen, das 1974 zum Wochenend-Domizil und 1998 zum ständigen Wohnsitz der Mutter eines erwachsenen Sohnes wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zufall Nummer drei, das Buchener Bezirksmuseum: Hier lernten sich die beiden im Jahr 2000 kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Dagmar Laier, die über ihren seinerzeit im Vorstand der Einrichtung wirkenden Mann zur Museumsarbeit gekommen war, dort bereits seit fünfzehn Jahren ehrenamtlich im tätig. Ihre Schwerpunkte lagen auf der Inventarisierung des vorhandenen Mobiliars sowie auf der Museumspädagogik. Bis vor wenigen Jahren gestaltete Dagmar Laier Beiträge zum Buchener Feriensommer wie Kinderstadtführungen und Themennachmittage etwa zur römischen Geschichte. Nach wie vor übernimmt sie Aufsichtsdienste an den Sonntagen.

Gerhild Blümel war um die Jahrtausendwende einem öffentlichen Aufruf zur Mitarbeit gefolgt und baute in den Folgejahren mit viel Akribie die Spielzeugsammlung mitsamt der Puppenstuben auf. Dabei stieß sie auf die Museumspädagogik, die sie mit der dreifachen Großmutter Dagmar Laier gemeinsam aufbaute.

Und das war, wenn man es so sehen möchte, Zufall Nummer „dreieinhalb“: Anlässlich einer Spielzeugausstellung war ein Kinderprogramm zu organisieren, um auch den Kleinsten das Bezirksmuseum näher zu bringen.

In den Folgejahren wurden zahlreiche Märchenlesungen und Puppentheater veranstaltet; den Feriensommer betreute Dagmar Laier teils in Zusammenarbeit mit Nicole Baumann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ihren 80. Geburtstag verbrachten die beiden Wahl-Buchenerinnen eher im Stillen. Eigentlich wäre auch kein Presseartikel angedacht gewesen. „Aber so viele Zufälle sind es dann doch wert – das ist ja ein herrliches Kuriosum für sich!“, so Dagmar Laier.

Selbstverständlich aber gratulierte die „Ältere“ – Gerhild Blümel wurde um 2.30 Uhr geboren – der um 18 Uhr an jenem denkwürdigen 10. August 1941 auf die Welt gekommenen „Jüngeren“ namens Dagmar Laier. Und auch die Fränkischen Nachrichten reihen sich nachträglich mit den besten Glück- und Segenswünschen an.