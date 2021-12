8. Türchen wird geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 1375 Euro sind in der heutigen Ziehung des Lions Adventskalenders zu gewinnen. Von der Zimmerei „Gort + Bangert“ gibt es eine Gartenbank im Wert von 300 Euro mit der Nummer 1729, zudem einen Blumenkübel im Wert von 75 Euro mit der Nummer 4435. Sechs Bargeldpreise in Höhe von je 50 Euro hat Bopp Gartendesign in Limbach in den Kalender gelegt (3281, 2358, 8516, 1375, 1659, 2361). Vier Verzehrgutscheine über je 25 Euro können im Landgasthof „Heidersbacher Mühle“ eingelöst werden (4264, 2303, 1309, 3022). Mit vier Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich die Bäckerei Linus Schmitt in Limbach (1922, 1846, 8606, 5173). Vier Gutscheine im Wert von je 25 Euro können bei der Landmetzgerei Helmut Rausch in Limbach eingelöst werden (4401, 2057, 7694, 5836). Zwei Bargeldpreis über je 25 Euro hat Fuhrunternehmer Kurt Schuler beigesteuert (4955, 4299). Von Behälterbau Schäfer in Neckarelz kommt ein Bargeldpreis in Höhe von 100 Euro mit der Nummer 4893. Baggerstunden im Wert von 250 Euro können bei der Firma Henn Hoch- und Tiefbau eingelöst werden (7022).

