7. Türchen wird geöffnet

Buchen. Mit Preisen im Wert von 1300 Euro hält die heutige Ziehung des Lions Adventskalenders wieder zahlreiche Überraschungen bereit. Fünf Bargeldpreise in Höhe von je 100 Euro hat Klimos Kälte-Klimatechnik, Installation u. Montage in Buchen eingelegt 3701, 2721, 8499, 3845, 5364. Vier Gutscheine über je 25 Euro können bei DAJA Mode eingelöst werden 4334, 6090, 2459, 5714. Vier Gutscheine über je 50 Euro kommen von Make up Elke Keller in Buchen mit den Nummern 1718, 8239, 4618, 5811. Mit vier Gutscheinen im Wert von je 25 Euro beteiligt sich AS 2000 Autoteile GmbH Konrad Schork 6985, 2471, 4269, 8476. Vom BeBelle Studio kommen zwei Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 4332, 1930. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können im Friseursalon „Hairzstück“ eingelöst werden 8953, 7756. Vier Bargeldpreise über je 50 Euro hat die Praxis für Zahnheilkunde Rolf Mathias Weckbach in Walldürn in den Kalender gelegt 8264, 4194, 6536, 3302. Mit vier Einkaufsgutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich die Metzgerei Ralf Herkert in Buchen 6492, 1202, 6386, 3071.

